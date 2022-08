A FIGURA: Gonçalo Ramos

À semelhança do resto da equipa, o avançado não teve uma tarde inspirada. Teve de fugir muitas vezes da zona de finalização para arrastar adversários e abrir espaços para as entradas dos médios do Benfica e isso fê-lo passar um pouco mais ao lado do jogo. Ainda assim, foram dele as duas melhores oportunidades. Na primeira parte, viu João Nunes tirar em cima da linha um toque em esforço na direção da baliza, mas na segunda tentativa, ninguém travou o remate e o avançado fez o quarto golo em quatro jogos na temporada. Marou e mostrou para toda a gente ver o nome a quem todos queriam dedicar a vitória: Chalana.

O MOMENTO: Ramos salva a homenagem a Chalana (58m)

Na partida de homenagem ao «Pequeno Genial», o jogo teve muito pouco de génio. E foi em esforço que Gonçalo Ramos, aos 58m, venceu a luta na pequena área com Vasco Fernandes e empurrou para o único golo da partida. O toque que valeu a vitória na homenagem a Chalana.

OUTROS DESTAQUES

Diogo Gonçalves

Foi a grande surpresa de Roger Schmidt na equipa inicial. Depois do golaço apontado ao Midtjylland a meio da semana, o extremo formado no Seixal foi chamado ao onze pela primeira vez pelo treinador alemão. Não brilhou, ainda assim foi dos melhores do Benfica na primeira parte e esteve em quase todos os lances mais perigosos. Foi substituído aos 60m, logo após o Gonçalo Ramos fazer o 1-0

Florentino

Voltou a ser um «polvo» no meio-campo defensivo do Benfica, recuperando inúmeras bolas. Está a crescer na confiança neste início de época, mas parece ter quebrado fisicamente no início da segunda parte e foi substituído por Weigl à hora de jogo.

Bah

Nas duas primeiras vezes que tocou na bola, logo nos minutos iniciais da segunda parte, fez um cruzamento muito perigoso ao qual Ramos não conseguiu chegar, e conquistou um canto logo a seguir. Aos 70m, ofereceu um golo a Yaremchuk, mas o ucraniano rematou ao lado. Voltou a mostrar que ofensivamente pode acrescentar muito à equipa, apesar do bom arranque de época de Gilberto. Contribuiu claramente para mudar o jogo.

Godwin

Criou muitas dificuldades ao Benfica a velocidade do extremo nigeriano do Casa Pia. Tivesse estado melhor no momento da decisão e o filme do jogo podia ter sido diferente. Sempre que acelerava pela esquerda, Godwin causava calafrios que, felizmente para as águias, nunca passaram de sustos.

Afonso Taira

O médio centro é o jogador que dá critério ao jogo do Casa Pia. Num jogo em que a equipa teve pouca bola, foi fundamental ter alguém que soubesse sempre o que fazer com ela no momento de tentar ferir o adversário. E Taira é esse jogador.