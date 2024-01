A figura: Chiquinho

Que grande jogo do jogador emprestado pelo Wolverhampton ao Famalicão. Desde cedo que o camisola 10 famalicense mostrou ao que vinha, mas foi em cima do intervalo que brilhou. O avançado aproveitou um mau alívio de João Nunes e inaugurou o marcador já no tempo de compensação do primeiro tempo. Na segunda parte ainda assistiu Theo Fonseca, mas estava em posição irregular e a assistência não contou. Valeu, sim, o golo e a excelente exibição em Rio Maior.

Momento do jogo: golo de Chiquinho, min 45+1

A primeira parte não estava a ter grande história. Jogo com muitas interrupções, jogadores no chão, muitos foras de jogo. O intervalo estava a aproximar-se e a verdade é que o árbitro deu apenas mais um minuto de compensação, que acabou por ser decisivo. Chiquinho aproveitou um erro de João Nunes, após passe de Gustavo Sá, e mostrou o caminho da vitória ao Famalicão seis jornadas depois.

Outros destaques:

Gustavo Sá:

O jovem médio do Famalicão foi outro dos destaques desta partida. Muito bom tecnicamente, o internacional jovem por Portugal esteve nos lances dos dois golos dos famalicenses. Fez o passe, que resultou no golo de Chiquinho, e assistiu Cádiz, que confirmou o regresso aos triunfos da equipa de João Pedro Sousa.

Cádiz:

O antigo avançado do Benfica foi o capitão de equipa do Famalicão e foi uma verdadeira dor de cabeça para a defesa do Casa Pia. Muito forte fisicamente, Cádiz ganhou diversos lances de cabeça aos adversários e na grande oportunidade que teve nos pés não falhou. É certo que contou com alguma sorte à mistura, mas o jogador de 28 anos também tem mérito pela forma como se desmarca e remata.

Clayton:

O avançado do Casa Pia esteve muito sozinho na frente e raramente conseguiu criar perigo junto da baliza de Luiz Junior. A equipa de Pedro Moreira bem tentou controlar o jogo com bola, mas esta acabou por não lhe chegar aos pés. Desta forma, Clayton foi obrigado a recuar muito no terreno e não apareceu em zonas onde podia finalizar com sucesso.

Lelo:

É clara a qualidade que o defesa do Casa Pia tem. Sabe ter bola e sobe muito bem pelo lado esquerdo do ataque dos gansos. Contudo, este não foi o jogo de Lelo, que não conseguiu desequilibrar em Rio Maior. O defesa esteve bem tapado e acabou por não ser feliz, tal como a restante equipa.