Costuma dizer-se que, hoje em dia, o futebol já não dá tanto espaço ao talento, aos jogadores que desequilibram e que criam aquelas jogadas que fazem os adeptos irem aos estádios. Chiquinho é um desses jogadores e fez precisamente isso no jogo frente ao Casa Pia, em Rio Maior.

No duelo entre o oitavo e o nono classificado, que somavam precisamente os mesmos 19 pontos, o Casa Pia começou por tentar controlar o jogo com bola, enquanto o Famalicão explorou os ataques rápidos, sobretudo a irreverência do camisola 10, Chiquinho.

No primeiro tempo, o encontro teve muitas paragens e nem sempre foi bem jogado e era o jogador emprestado pelo Wolverhampton que ia remando contra a maré. Desde o apito inicial do árbitro que o avançado famalicense foi o jogador mais da partida e isso ficou provado em cima do intervalo.



FICHA E FILME DO JOGO

Já no tempo de compensação, Gustavo Sá cruzou para dentro da área do Casa Pia. João Nunes falhou o corte e Chiquinho aproveitou para rematar para o fundo da baliza do Casa Pia.

No regresso dos balneários, o capitão Neto ainda tentou dar um pontapé na crise de jogo dos gansos, que golearam o surpreendente Moreirense por 4-1, mas este sábado o dia foi mesmo do Famalicão, que não vencia há seis jogos na Liga e que tinha o pior ataque do campeonato, juntamente com o Vizela.

Aos 64 minutos, Chiquinho assistiu Theo Fonseca, que finalizou da melhor forma. Contudo, o jogador formado no Sporting estava em fora de jogo e o golo foi anulado.

Dois minutos depois, valeu mesmo. Gustavo Sá descobriu de forma brilhante Cádiz, que rematou para as redes adversárias. A bola sofreu um desvio em Zolotic e traiu Ricardo Batista.

Até final, Gustavo Sá voltou a servir de bandeja um companheiro de equipa. Desta feita foi o recém-entrado Henrique Araújo, que ultrapassou Ricardo Batista. O guarda-redes dos gansos derrubou o avançado emprestado pelo Benfica, que seguia isolado, e viu o cartão vermelho direto.

O Famalicão passa, assim, a somar 22 pontos na Liga e está agora no sétimo lugar do campeonato. O Casa Pia segue no nono posto, com os mesmos 19 pontos.