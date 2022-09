A FIGURA: Romário Baró

Romário Baró está ligado ao FC Porto desde 2014, e antes já havia representado o Sporting. Ora, tem formação de clube grande e isso nota-se a milhas em campo. Estreou-se a titular esta tarde, a justificar a boa entrada em jogo em Paços de Ferreira, e fez por merecer essa oportunidade. Tecnicamente evoluído, Baró decidiu sempre bem e ainda se aventurou, uma e outra vez, no último terço do terreno.

O MOMENTO: Bolgado nas alturas, minuto 60

Tinha sido lançado no jogo há 15 minutos, no reatar da segunda parte, e não demorou muito a deixar marca. Defesa-centra, Bolgado foi lá à frente, saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para dar os três pontos ao Casa Pia.

OUTROS DESTAQUES

Clayton

Também Clayton se estreou no onze titular da equipa de Filipe Martins, a premiar a entrada positiva frente ao Paços de Ferreira, coroada com um golo. E o jovem avançado justificou a escolha do técnico do Casa Pia. Logo aos dois minutos ficou a centímetros de marcar um dos golos do ano – ficou logo o aviso. Trabalhou sempre em prol da equipa e teve sempre a mira apontada à baliza contrária, ainda que não tenha sido feliz na hora de finalizar.

Luiz Júnior

Se o Famalicão esteve sempre no jogo, também pode agradecer ao guarda-redes. Luiz Júnior esteve sempre concentrado e resolveu com competência todas as bolas que lhe chegaram. Umas mais difíceis, outra mais fáceis. Acabou batido por Bolgado num lance em que nada podia fazer.

Francisco Moura

Ofensivamente, o Famalicão foi uma equipa sempre demasiada previsível e pouco acutilante. Ainda assim, foi do pé esquerdo de Francisco Moura que saíram os lances mais perigosos para a baliza do Casa Pia.

Ricardo Batista

Merece estar aqui pela defesa que protagonizou nos descontos, para negar o empate a De La Fuente. Um grande guarda-redes também é isto: pode ter um jogo mais ou menos tranquilo durante 90 minutos, mas responde à altura quando é chamado a intervir.