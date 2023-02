Filipe Martins, treinador do Casa Pia, comentou desta forma o empate a zero (0-0) com o Boavista no jogo de encerramento da 20.ª jornada da Liga 2022/23, realizado no Estádio do Bessa:

«A haver um vencedor, teria de ser o Boavista, foi a equipa mais perigosa, a equipa que teve mais oportunidades de golo. Sobretudo na primeira parte, em que não fomos são intensos como deveríamos. Fomos para o intervalo com 0-0, com uma boa dose de sorte. Na segunda parte já estivemos melhor, no entanto sem criar perigo. Com a expulsão do Seba Pérez, aumentámos a pressão, mas sem conseguir marcar e o Boavista, mesmo com dez, causou-nos alguns problemas.»

Uma semana difícil: «Um ponto é importante para a nossa caminhada, num estádio difícil, onde poucas equipas passaram aqui. Foi uma semana difícil, com três jogos, num deles tivemos de fazer 120 minutos, e este estádio não é o ideal para terminar uma semana destas. Ainda assim, tenho de dar os parabéns pela bravura. A equipa melhorou quando começámos a mexer, mas faltou frescura, sobretudo dos laterais, que têm muitos minutos nas pernas.»

O horário do jogo: «Tenho de agradecer a presença dos nossos adeptos aqui, muitos vão trabalhar amanhã e alguns provavelmente nem se vão deitar. Mas tínhamos um compromisso da Taça a meio da semana, a única data possível era a quinta-feira, e a partir daí teríamos de jogar na segunda-feira. O nosso futebol vive muito da receita televisiva. Não é ideal, mas vai calhando a todos.»

O objetivo da equipa: «Estamos um ponto mais próximos do nosso objetivo, agora vamos defrontar adversários…não diria adversários diretos na luta pela Conference League ou algo do género, mas vamos disputar o jogo e queremos ficar o mais próximo possível dos 36 pontos, sabendo que ganhando os próximos dois jogos, iríamos ganhar uma margem boa para defrontar ainda mais desde campeonato. O que queremos é dizer o quanto antes que para o ano estamos cá outra vez.»