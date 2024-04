Gonçalo Santos, atual treinador do Casa Pia e ex-Estoril (jogador e treinador), confessou ser «especial» a receção aos canarinhos, em jogo referente à 28.ª jornada da I Liga.

«O Estoril Praia será sempre um clube especial para mim. Fui muito feliz e não se pode apagar o passado. Estive nos maiores anos de glória do Estoril Praia, faço parte da sua história, deixei amigos lá, gosto muito dos adeptos, tivemos sempre uma relação muito próxima e a minha residência até é no Estoril. Durante 90 minutos, o que mais quero é ganhar ao Estoril Praia, mas será sempre um clube muito especial», referiu, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O técnico português elogiou Vasco Seabra, treinador do Estoril, que apesar de alguma «inconstância» da equipa, vivem atualmente «um bom momento», depois da vitória frente ao FC Porto.

«(O Vasco Seabra) Trouxe estabilidade ao Estoril, para além de um jogo positivo. É uma equipa muito forte na primeira fase de construção e com um jogo posicional característico. Nesta época, foram um pouco inconstantes, mas estão a passar um bom momento, depois de vencerem contra um candidato ao título [FC Porto]. Será sempre um jogo importante, dada a classificação, a importância dos pontos e de não perder. Acreditamos que seremos mais fortes do que eles amanhã [segunda-feira], mas esperamos um jogo muito difícil», afirmou.

Na primeira volta do campeonato, o Estoril venceu o Casa Pia, por 4-0, o que levou à posterior saída de Filipe Martins do comando dos gansos. Gonçalo Santos garante que na segunda volta «muita coisa muda».

«Foi um jogo menos conseguido, que ditou a saída do mister Filipe Martins. Revi esse jogo esta semana, mas não me saiu da memória. Tudo correu bem ao Estoril Praia, que vinha de um bom momento, à imagem do momento atual, pois uma vitória contra o FC Porto é sempre uma motivação extra. Na reta final do campeonato, muita coisa muda e o objetivo é não cometer os mesmos erros dessa partida», rematou o treinador de 37 anos.

Gonçalo Santos abordou o facto de em casa, juntamente com o Vizela, o Casa Pia ser a equipa que menos pontos conquista, com apenas 10 em 13 jogos somados.

«É um fator negativo e tentamos sempre melhorar. Tentamos ser melhores do que já fomos em casa. Desde que estou no comando, tivemos uma vitória sobre o Arouca, um empate frente ao Gil Vicente, em que fomos sempre a equipa mais próxima da vitória, e contra o Benfica deixámos uma boa imagem. A resposta tem sido muito positiva e, se mantivermos a competência, conseguiremos mais pontos do que até aqui.»

O Casa Pia, nono classificado, com 30 pontos, recebe esta segunda-feira, às 20h15, o Estoril, 14.º lugar, com 28 pontos.