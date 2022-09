Armando Evangelista, treinador do Arouca, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Casa Pia.

«Pelas incidências do último jogo, era importante acabarmos este jogo e os nossos jogadores saírem com um sentimento positivo e coletivo. De sentirem que somos uma equipa organizada, capaz e, em termos individuais, que não cometemos erros fáceis como no jogo com o Sp. Braga. Parece-me que foi o que se passou, fomos coesos e concentrados. Nesse capítulo, saio satisfeito. O jogo com o Sp. Braga está ultrapassado e saímos daqui com outra crença do que esta equipa é capaz de fazer.»

[sobre o jogo]

«As duas equipas respeitaram-se muito. Se o jogo foi equilibrado, foi por isso mesmo. Quando recuperávamos a bola na segunda fase de construção estávamos a ter capacidade de levar o Casa Pia até ao espaço defensivo, mas estava a faltar agressividade no ataque à profundidade para chegar a zonas de finalização de outra forma. O mesmo aconteceu ao Casa Pia, que, na segunda parte, meteu mais elementos na frente. Nós apostámos mais na transição do que no ataque organizado e foi dessa forma que conseguimos chegar a zonas de finalização. Em termos de oportunidades claras, tivemos mais. Podemos e temos de fazer mais, criar outro tipo de situações e em maior número. As equipas fizeram o trabalho de casa e sabiam exatamente o que tinham de fazer neste jogo.»