O clássico entre o Sporting e o FC Porto, da 15.ª jornada da Liga, disputado no passado dia 5 de janeiro e que terminou com vitória dos dragões (1-2) resultou num total de pouco mais de 24 mil euros em multas (24.099), fruto do comportamento incorreto do público, arremesso de objetos para o recinto desportivo e também insultos, no caso ao presidente do Sporting, Frederico Varandas

O emblema verde e branco foi o mais penalizado, com um total de 19.636 euros em multas, 10.200 deles por «arremesso de objetivo sem reflexo no jogo», assim justificados: «os adeptos afetos ao Sporting, devidamente identificados com adereços do clube, situados na bancada A, Topo Sul, exclusiva a adeptos do Sporting, fizeram deflagrar os seguintes engenhos pirotécnicos: minuto 22 – (…) 1 pote de fumo (este engenho foi arremessado para o relvado, caindo no interior da área do guarda-redes do visitado, não tendo atingido ninguém nem interrompido a partida); (…) minuto 46 – (…) uma tocha verde foi arremessada para o relvado, caindo no interior da área do guarda-redes do visitante, não tendo atingido ninguém nem interrompido a partida».

Já outros 4.463 euros foram «comportamento incorreto do público», relacionado com «entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo» por parte de adeptos afetos às duas equipas, violando a lei de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.

Outra fatia de 4.463 euros penalizou os leões também pelos mesmos motivos, apenas relacionados com pirotecnia por parte dos seus adeptos. A fechar, o Sporting foi castigado em 510 euros no clássico por insultos dos adeptos ao presidente Frederico Varandas.

Já o FC Porto foi penalizado em 4.463 euros, igualmente por comportamento incorreto do público, por deflagração de engenhos pirotécnicos.

Moreira e Bonfim também valem multas

O FC Porto foi também multado pelo jogo da 16.ª jornada, em Moreira de Cónegos, ante o Moreirense, em 408 euros, por atraso no início do jogo em três minutos, «motivado pelo facto de alguns jogadores do FC Porto se terem apresentado no túnel de acesso ao relvado com irregularidades no seu equipamento e ter havido necessidade de serem corrigidas, a pedido da equipa de arbitragem».

O Sporting também foi penalizado pelo jogo da mesma ronda, no Bonfim, ante o Vitória de Setúbal, em 816 euros, igualmente por atraso em «cinco minutos» em relação ao horário estabelecido e de igual atraso, mas em «quatro minutos», no reinício do jogo, na segunda parte. O V. Setúbal também foi multado em 327 euros, pelos mesmos motivos.