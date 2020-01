O Conselho de Disciplina decidiu abrir um processo de inquérito aos acontecimentos na tribuna presidencial do estádio do Bonfim.



Em face das notícias da comunicação social, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um processo de inquérito, para averiguar o que de facto aconteceu antes do V. Setúbal-Sporting. Foram pedidos relatórios policiais do jogo e o referido processo já foi enviado para a Liga de Clubes, ao cuidado da Comissão de Instrutores, que terá agora de fazer a necessária instrução e devolver o processo ao Conselho de Disciplina, para este tomar uma decisão.



Frederico Varandas, presidente dos leões, foi insultou por adeptos sadinos depois de o clube verde e branco ter recusado adiar o jogo.