Frederico Varandas foi muito insultado no Estádio do Bonfim, ainda antes do início do Vitória-Sporting.



O presidente dos leões chegou ao camarote, onde assistirá ao jogo, e dezenas de adeptos que estavam na bancada abaixo viraram-se para trás e gritaram-lhe... de tudo.



Depois do filme dos últimos dias, com o Sporting a recusar adiar o jogo, apesar do surto que afetou o plantel sadino, os adeptos vitorianos decidiram apontar o dedo a Frederico Varandas. Apesar da contestação, não houve qualquer contacto físico entre adeptos e dirigente.



Siga o Vitória de Setúbal-Sporting AO MINUTO no Maisfutebol