O V. Setúbal afixou o aviso de perigo de contágio no acesso à ala do futebol profissional do clube sadino.

Recorde-se que o emblema sadino anunciou ter esterilizado a zona, como forma de combate a um vírus que tem afetado a maioria dos jogadores da equipa principal desde o início da semana.

O V. Setúbal solicitou o adiamento do jogo, mas não chegou a acordo nesse sentido e a partida vai mesmo realizar-se este sábado a partir das 20h30, com a equipa da casa muito limitada e sem preencher os 18 lugares destinados aos jogadores na ficha de jogo.