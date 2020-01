O mapa de castigados do Conselho de Disciplina (CD) da FPF confirmou o jogo de castigo a Coates. O uruguaio, lembre-se, viu o quinto cartão amarelo na partida frente ao Vitória de Setúbal, no Bonfim, e está suspenso para o dérbi frente ao Benfica.



Tal como o Maisfutebol adiantou, o Sporting vai pedir a despenalização do defesa, no sentido de tentar que este esteja disponível para sexta-feira.

Além de Coates, também dois laterais-direitos, João Aurélio do Moreirense e Bruno Santos do Paços de Ferreira, foram suspensos um jogo por terem visto o quinto cartão amarelo na última jornada. O guarda-redes do Famalicão, Rafael Defendi, expulso ante o Boavista com vermelho direto aos 23 segundos, também foi castigado com um jogo.

LEIA MAIS: todas as notícias da Liga

Corona também foi suspenso um jogo, que cumpre já esta terça-feira ante o Varzim, na Taça de Portugal, após expulsão por acumulação ante o Moreirense.

O lateral-esquerdo do Boavista, Marlon, foi castigado em dois jogos pelo CD da FPF por, «com o jogo interrompido», ter dado «uma “peitada” a um adversário utilizando força excessiva».

Na II Liga, nota para os três jogos de suspensão ao jogador do Feirense, João Victor, após o jogo ante o FC Porto B, «por dar um soco na cara de um adversário com violência e com o jogo interrompido».

Artigo atualizado às 18h39