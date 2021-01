O Santa Clara foi multado em 561 euros por «irregularidade relativa aos balneários».

Na origem do castigo, confirmado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, esteve uma queixa do Benfica relativa ao estado em que encontraram o balneário quando chegaram ao Estádio de São Miguel.

«Na chegada dos Delegados da Liga ao estádio, três horas antes do início do jogo, foram chamados pelos funcionários do Benfica e constataram que o balneários da equipa visitante não estava limpo nem higienizado, apresentavam chão sujo, máscaras usadas no chão, pó e garrafas de água nas prateleiras», pode ler-se no excerto do relatório do árbitro que consta do mapa de castigos do organismo.

Além do balneário destinado ao Benfica, também o espaço destinado à equipa de arbitragem estava «sujo e sem ser higienizado, com nódoas de café na mesa, chávena e garrafas de água nas prateleiras e chão sujo».