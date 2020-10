As redes sociais de Everton Cebolinha estiveram em polvorosa esta sexta-feira depois do internacional brasileiro do Benfica ter apagado algumas fotografias com a camisola do seu anterior clube, o Grémio.

O jogador deixou apenas visível o vídeo de despedida do clube brasileiro, mas os adeptos do Grémio não gostaram. De tal forma, que o jogador teve de recorrer ao Instagram para explicar a sua opção.

«Realmente, arquivei algumas fotos do meu passado por intenção minha de destacar o emblemático vídeo da despedida do Grémio. São movimentações que sempre fiz nas minhas redes sociais, mas antes não foram notadas», começa por destacar Everton.

O internacional brasileiro garante que mantém uma relação afetiva ao clube de Porto Alegre e chamou a atenção para alguns perfis falsos com o seu nome.

«Não tive intenção de desmerecer a história que foi construída ao longo dos últimos anos. Foi uma opção minha e ponto final. Contudo, alguns prints com conversas falsas se passando por mim começaram a circular nas redes sociais. Não custa lembrar: fake news é crime. Tome muito cuidado antes de compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Tenha certeza que se trata de algo verdadeiro», escreveu ainda Cebolinha.