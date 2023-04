Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 3-1 ante o Famalicão, em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

[Se a ansiedade tomou conta da equipa:] «Penso que sim. Temos de assumir que não fizemos um bom jogo, apesar de termos entrado bem. Fazemos o 1-0. Depois do golo, em vez de ficarmos mais tranquilos, pareceu-me que ficámos mais ansiosos. Não foi pela falta de oportunidades, tivemos três ou quatro na segunda parte, mas foi um jogo em que a equipa, principalmente com bola, foi ansiosa, precipitada. Acabámos por sofrer um golo, em que o Paulo e o Maracás acho que param ali um bocadinho porque o Hernâni se deita no chão. A equipa parou um bocadinho e o Famalicão aproveita e faz o 1-1. Depois, dois golos fora da área. Em oportunidades, se calhar criámos mais, mesmo não fazendo um bom jogo, criámos mais oportunidades flagrantes. A equipa tem tido um comportamento fantástico, sido consistente. Hoje é um dia, não para esquecer, mas para recordar, trabalhar sobre este jogo. Vai ser até ao último jogo, mas hoje parabéns ao Famalicão. Não estávamos num bom dia e penso que a ansiedade complicou o nosso jogo.»

[O que é que a equipa pode tirar de bom deste jogo:] «Temos de trabalhar dentro do que temos feito, a equipa tido um comportamento fantástico. Temos de trabalhar dentro disso, perceber que não podemos ser inimigos de nós próprios. Temos de continuar a ter a coragem que temos tido. Sempre que não a temos, acabamos por sair prejudicados. A equipa tem demonstrado sempre uma boa atitude, coragem, cada jogo e cada semana é sempre uma final e menos uma oportunidade, mesmo assim temos encurtado. A saída do Hernâni também não foi boa para a equipa, a equipa andou ali perdida uns minutos. Acho que há coisas que temos de melhorar, não deixo de acreditar nesta equipa. Eles trabalham fantasticamente bem. Eu sou o principal responsável, mas é levantar a cabeça.»

[Estado físico do Hernâni e do Guedes:] «Não consigo [dizer], porque o Hernâni tem um entorse no pé, vamos ver a evolução. O Guedes tem andado muito condicionado de há duas semanas para cá, não temos o Adrián também e estamos um bocado limitados. Acho que vai ser possível, os jogadores têm estado todos num espírito de sacrifício e eles têm noção da responsabilidade que têm no clube, na equipa e no próximo jogo.»

[Jogo com o Marítimo:] «Eu não acredito que vou perder. Há três resultados possíveis e trabalhamos para tentar lutar pelos três pontos, como já fomos ganhar ao Estoril e na altura não estavam, se calhar, à espera. Temos de ter tranquilidade, cabeça fria e acreditar que vamos lá fazer um bom resultado, acredito muito que vamos lá fazer um bom resultado.»