Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 29.ª jornada da I Liga:

[Se a expulsão alterou a estratégia:] «Acho que a equipa estava a fazer um bom jogo, o FC Porto com mais bola, com naturalidade, está a lutar para ser campeão. Mesmo assim, a primeira e a segunda oportunidades foram nossas. O FC Porto com mais bola, mas não criou tanto perigo quanto isso. Houve situações de possível penálti, mas que não foram penálti. De resto, o FC Porto não criou oportunidades claras. Nós sim. Depois, há um jogo até à expulsão e outro diferente depois. Até à expulsão, a equipa bem organizada, bloco compacto, o FC Porto a tentar explorar as costas, mas nós a controlar bem. Tivemos de corrigir porque estávamos em inferioridade, a equipa mais fechada e baixa com naturalidade. Mesmo assim, organizados. Depois, acaba por cair o penálti, parece-me que é penálti, o Lima pisa o jogador sem querer. Acaba por ser um jogo diferente e aí não posso fazer nada. Ainda chegámos à frente, mesmo com menos um, temos o Guedes isolado e o Pepe faz uma grande recuperação, mas depois do 1-0 o FC Porto acaba por dominar o jogo e ganhar justamente.»

[Situação na classificação e a prestação da equipa:] «Sabemos que temos um calendário difícil e que ia ser um jogo difícil. O FC Porto é uma equipa forte, mas podíamos competir e estávamos a competir. Estávamos sem cinco jogadores e o Jordan [Holsgrove] foi até à última, na dúvida, para jogar ou não. É verdade que passa mais uma jornada, o Marítimo também perdeu, vamos trabalhar, acreditar. Torna-se cada vez mais difícil, não temos como esconder, mas a equipa voltou a ser competitiva. Até à expulsão a equipa estava competitiva e gostava de ver o jogo até final em 11 para 11. Não quer dizer que íamos vencer, mas estávamos bem no jogo, o FC Porto com mais bola como é normal, mas gostava de acabar 11 para 11 para ver até onde podíamos ir. Agora é levantar a cabeça e trabalhar.»