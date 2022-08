Figura: João Correia

O lateral esteve sempre em jogo, com raça, critério e qualidade nas decisões que tomou. Foi assim que ganhou a grande penalidade que poderia ter dado o empate ao cair do pano no primeiro tempo, e também na assistência para o golo que Batxi anotou para consumar a reviravolta no marcador e selar um triunfo justo para os flavienses.

Momento: Batxi opera a cambalhota no marcador, minuto 75

O 1-2 começou num livre... a favor do Marítimo. Paulo Vítor agarrou e de imediato, lançou João Correia. O lateral-direito correu vários metros e só parou depois de colocar a bola na cabeça de Batxi, que fez a reviravolta no marcador.

Outros destaques:

Miguel Silva: se o Marítimo perdeu apenas por 2-1 muito pode agradecer ao seu guardião, que podia ter sido considerado o melhor em campo se o resultado tivesse sido o empate ou o triunfo dos insulares.

Matheus Costa e Zainadine: A dupla de centrais do Marítimo concedeu muitos espaços, revelando maus posicionamentos. O capitão dos madeirenses ficou ainda ligado ao golo que iniciou a recuperação flaviense ao entregar a bola em Guima que assistiu João Teixeira para o 1-1.

João Teixeira: redimiu-se da grande penalidade desperdiçada nos descontos do primeiro tempo ao anotar o golo do empate que abriu o caminho para a reviravolta flaviense. É o maestro de Campelos.