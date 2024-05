A saída do treinador Álvaro Pacheco do comando técnico do Vitória de Guimarães protagonizou, esta quarta-feira, a 14.ª «chicotada» na I Liga na época 2023/24.

Álvaro Pacheco sai do Vitória antes da 34.ª e última jornada, tendo como destino o futebol brasileiro, para representar o Vasco.

O técnico de 52 anos protagoniza mais uma mudança esta temporada: já tinha saído do comando técnico do Estoril, à 6.ª jornada, sendo substituído por Vasco Seabra.

O Vitória já assegurou o 5.º lugar, que vale entrada nas competições europeias, mais precisamente na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa em 2024/25.

Pacheco seguiu-se a Vítor Campelos, Artur Jorge, Ricardo Paiva, João Pedro Sousa, Pedro Moreira, Moreno, José Gomes, Paulo Turra, Filipe Martins, Daniel Ramos, Petit e Pablo Villar, além da saída de Pacheco do Estoril.

No total, são 8 os treinadores que ainda se mantêm no cargo em que iniciaram a época: Roger Schmidt (Benfica), Ruben Amorim (Sporting), Sérgio Conceição (FC Porto), Rui Borges (Moreirense), José Mota (Farense), Sérgio Vieira (E. Amadora), Luís Freire (Rio Ave) e Paulo Sérgio (Portimonense).

Veja, na galeria associada, todas as mudanças de treinador na I Liga 2023/24.