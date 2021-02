O FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os resultados consolidados do primeiro semestre de 2020/21, apresentando um resultado líquido de 34.450 milhões de euros, «apesar do impacto adverso da pandemia».



A SAD portista realça o resultado líquido apresentado, justificado pela transação de passes de jogadores (43 milhões de euros em mais-valias) e pelas receitas de participação nas provas europeias. A venda de Fábio Silva ao Wolverhampton gerou a mais-valia de cerca de 25 milhões de euros enquanto a de Alex Telles gerou 11 milhões de euros.



O FC Porto informa ainda que Chidozie foi vendido ao Boavista por cinco milhões de euros (mais-valias de 3.538.512 milhões de euros) enquanto Soares foi para a China por 5,4 milhões de euros (mais-valias de 3.460.040 milhões de euros). Por sua vez, Osório gerou mais-valias de cerca de um milhão de euros.