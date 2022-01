Pedro Porro voltou a ser o único ausente na preparação do Sporting para a receção ao Sp. Braga, jogo da 19.ª jornada da Liga marcado para o próximo sábado (20h30).

O lateral espanhol continua entregue ao departamento médico com queixas na coxa direita, mas, de resto, Ruben Amorim contou com todos os jogadores disponíveis em mais uma sessão de trabalho em Alcochete. Jovane Cabral, já totalmente recuperado, pode ser uma das surpresas na lista dos convocados para um jogo em que Nuno Santos vai cumprir um jogo de castigo.

Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, pela manhã, e, ao final da tarde, o treinador Ruben Amorim vai apresentar-se diante dos jornalistas no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, para a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo marcada para as 18h30.