Depois de duas épocas no Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia mudou-se por empréstimo para o Sporting, e não demorou muito tempo a assumir-se como figura da equipa de Ruben Amorim.

Em entrevista ao jornal Marca, o internacional espanhol falou da mudança para Alvalade e dos primeiros meses de leão ao peito.

«Cheguei ao Sporting com muita ambição. Tinha a oportunidade de voltar a sentir-me bem a jogar futebol. O Sporting depositou muita confiança em mim e estou muito contente. Cada vez estou mais adaptado à equipa e à cidade», começou por dizer.

«É um processo que já começou há muito [ir para o Sporting]. Depois de ter covid-19, custou-me voltar a ter ritmo. Passei um bocado mal durante cinco, seis meses. Sofri várias lesões e comecei a jogar menos em Paris. E queria arranjar uma solução, porque acho que estou num momento muito bom, talvez no melhor da carreira, e queria mostrar-me ao mundo do futebol. Quando apareceu a oportunidade de vir para o Sporting decidi que era o melhor para mim», explicou depois, acrescentando que falou com Adán antes de mudar-se para Lisboa.

Sarabia mostra-se muito agradecido pelo desejo dos adeptos em que continua no Sporting e não fecha a porta a essa possibilidade: «Tudo conta. Sentir-me bem num sítio é fundamental. A mim custou-me muito deixar Sevilha porque sentia os adeptos de muito perto. Foi duro. Agora foco-me em viver este momento e devolver esse carinho a todos os adeptos.»

Sarabia elogiou ainda Ruben Amorim, «um treinador com ideias claras e uma ambição incrível», e afirmou que, se continuar assim, o técnico poderá no futuro assumir um gigante europeu.