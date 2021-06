O futebolista brasileiro Matheus Bueno é reforço do Gil Vicente, apurou o Maisfutebol e oficializou, ao início da tarde desta terça-feira, o emblema de Barcelos. O contrato é válido para as próximas três temporadas.

O jogador de 22 anos chega ao Gil Vicente para a primeira aventura fora do Brasil, depois de ter acertado a saída com o Coritiba, clube com o qual tinha vínculo até ao final de 2021 e com o qual os gilistas acordaram a transferência do atleta.

Bueno viajou para Portugal na segunda-feira, rumo a Barcelos, onde já esteve no estádio e a conhecer as instalações do clube.

O médio de 22 anos estava no Coritiba desde a época 2015/2016, tendo terminado a formação no «Coxa» - alcunha pela qual é conhecida o clube – antes de subir a sénior. O seu ano de maior evidência foi 2020, no qual fez mais de 30 jogos oficiais. Passou ainda pela formação do Novo Mundo. Este ano, deixou de ser opção regular na equipa.

Este é o segundo reforço confirmado pelo Gil Vicente, depois do guarda-redes russo Kritciuk (ex-Belenenses).

Artigo atualizado às 14h55, com a oficialização por parte do Gil Vicente