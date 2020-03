O Marítimo anunciou esta quinta ter disponibilizado as suas instalações, nomeadamente o estádio e o complexo desportivo do clube, para ajudar a «combater» a pandemia do Covid-19.

«O Marítimo está, neste momento especialmente difícil, ao lado dos madeirenses, e, à semelhança do que aconteceu em situações de crise anteriores, disponibiliza as suas instalações (estádio e complexo desportivo) para combater, de forma mais eficaz, a pandemia de Covid-19 na Madeira, dada a proximidade geográfica com as unidades hospitalares instaladas no Funchal», informou o emblema insular na sua página oficial.

No comunicado, assinado pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, ficou o apelo de união, mas também de responsabilidade, seguindo as normas das autoridades.

«É importante que todos cumpram a seu papel e, por isso, reforçamos que é fundamental que todos cumpram as orientações das autoridades oficiais e permaneçam em casa para evitar possíveis meios de transmissão do vírus. Todos juntos na responsabilidade sairemos fortificados desta situação», salientou o dirigente madeirense.