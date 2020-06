O Marítimo não vai poder contar com Jorge Correa e Rodrigo Pinho para o jogo com o FC Porto, da 26.ª jornada, na próxima quarta-feira, devido a castigo.

O extremo argentino e o avançado brasileiro atingiram o limite de cinco cartões amarelos cada no duelo ante o V. Setúbal, na quinta-feira, ficando de fora do embate no Estádio do Dragão.

Quem também falha a 26.ª jornada é o médio do V. Guimarães, Joseph Amoah, após ter sido expulso com duplo amarelo frente ao Sporting. O ganês não vai poder defrontar o Belenenses SAD, na Cidade do Futebol, na próxima quinta-feira.

No mapa de castigos desta sexta-feira, do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, constam ainda multas de 286 euros ao V. Guimarães e de 225 ao Tondela, por atrasos no início da segunda parte, respetivamente nos jogos ante Sporting e Benfica.