Pedro Proença acredita que o futebol profissional português não vai ser afetado pelo novo confinamento geral que entrará em vigor nos próximos dias.

«É nossa convicção que o futebol profissional, pela forma exemplar como se tem posicionado nas variadas etapas de combate à pandemia, vai prosseguir a sua atividade. Os clubes, assim como os jogadores e demais agentes desportivos, com o mesmo sentido de responsabilidade social evidenciado ao longo de todo o processo, continuarão em campo, com todas as precauções tidas como essenciais pelas entidades competentes», referiu o presidente da Liga numa mensagem partilhada nas redes sociais.

Proença lembrou os milhares de testes (26 mil PCR e 7 mil de antigénio) que foram realizados nas competições abrangidas pela Liga só nesta época até ao final de dezembro. E notou: «Este é um registo ao qual ninguém pode ficar indiferente.»