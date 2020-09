Pedro Proença mostra-se confiante em relação ao regresso dos adeptos aos estádios de futebol já no recomeço do campeonato. Durante uma cerimónia, o presidente da Liga admitiu que espera «boas notícias num curto espaço de tempo».

«Neste momento, temos tudo preparado para que as competições se iniciem, os planos contingência relativamente às acessibilidades já foram entregues nas entidades competentes e, portanto, tudo está feito para que as coisas comecem com toda a força» começou por dizer, citado pela Lusa.

«A única coisa que pedimos é que o futebol não seja tratado de uma forma discriminatória e temos a plena convicção de que teremos muito boas notícias num curto espaço de tempo», prosseguiu.

Para Proença, «a Liga tem a noção clara de que o processo tem de ser gradativo, mas algo que seja inferior a 30 por cento para uma fase inicial ferirá as expectativas dos clubes».

O dirigente lembrou ainda outros eventos que já estão a acontecer para criticar que o futebol ainda não tenha luz verde para ter público nos estádios e revelou ainda que na próxima semana alguns particulares já possam contar com adeptos.

«Temos a esperança de que na próxima semana isso já possa acontecer, porque quando começarem as competições queremos ter os nossos planos de contingência testados.»

«Percebemos que o acesso do público tem de ser feito de uma forma gradativa, mas, obviamente, queremos que o futebol não seja tratado de uma forma discriminatória. Nem o iríamos admitir. Não podemos correr o risco de não morrermos pela doença e irmos morrer pela cura. Gera muito mais de dois mil postos de trabalho, são mais de 890 milhões de euros de receitas e, portanto, é uma indústria que tem de ser tratada como outra qualquer», atirou.