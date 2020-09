Não é excessivo dizer que Pepe já passou por tudo na camisola da Seleção Nacional. Em 108 jogos já celebrou e chorou, ganhou e perdeu, foi campeão da Europa e ganhou a Liga das Nações. Mas até para ele o ano de 2020 trouxe novidades, sensações únicas.



O Europeu foi adiado, o campeonato português esteve suspenso. O Maisfutebol perguntou-lhe como é que um jogador de tamanha experiência foi capaz de gerir as emoções, até chegar agora à véspera do duelo contra a Croácia.



«Bem, isto é sinal de que temos viver e aproveitar o dia a dia. Temos de jogar esse jogo como se fosse o último. Este ano vivi coisas muito boas, mas nunca pensámos passar por uma situação dessas, nem nos nossos piores sonhos. Temos de respeitar tudo e todos, a começar pela Croácia», adiantou o defesa central da seleção, em conferência de imprensa.



Em relação à partida, Pepe diz que está mais preocupado «em defender bem» do que em marcar golo. «Vai ser um jogo muito difícil e tenho de me concentrar no meu trabalho», atirou, entre sorrisos, quando confrontado com a possibilidade de deixar os seus antigos colegas, Modric e Kovacic, chateados.



O Portugal-Croácia realiza-se no Estádio do Dragão, sábado, às 19h45.