O selecionador nacional, Fernando Santos, esclareceu o problema que Cristiano Ronaldo tem no pé e confessou que será muito difícil utilizá-lo na partida deste sábado, ante a Croácia, que marca o arranque da participação de Portugal na Liga das Nações.



«Tenho algumas dúvidas. O Cristiano treinou segunda e terça-feira muito bem. Quarta-feira de manhã apareceu com dor no pé e entendemos que era preferível fazer ginásio. Depois de almoço percebemos o que era. De repente, ele tinha um dos dedos do pé encarnado. Parecia que tinha uma mordidela de uma abelha. Não tinha a ver com nenhuma lesão, mas uma infeção. Foi atacado com antibióticos. Ele hoje está melhor, foi visto por um dermatologista. Estamos à espera para ver a sua evolução. Tenho muitas dúvidas de que ele amanhã esteja a 100 por cento. De qualquer maneira, a evolução tem sido muito boa. Ele continua a fazer esse trabalho e ficou no ginásio. Tenho algumas dúvidas de que amanhã esteja em condições. Não é uma lesão que pode dizer quanto tempo é, uma infeção é diferente. Quem manda são os antibióticos e o próprio organismo», explicou, em conferência de imprensa.



