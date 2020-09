Pepe foi o jogador escolhido para acompanhar Fernando Santos na antevisão ao duelo que marca o arranque da participação portuguesa na Liga das Nações. O defesa do FC Porto admitiu que a equipa «não está nas condições ideais», mas ainda assim, salientou a ambição nacional na véspera do duelo com a Croácia.



«É óbvio que não vamos estar nas melhores condições como se fosse a meio da época. A equipa está com bom espírito, com vontade de começar competição da melhor maneira e foi com esse intuito que trabalhámos, respeitando sempre o adversário», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O internacional português abordou ainda o reencontro com Modric e Kovacic, dupla com quem jogou no Real Madrid.



«Tive a sorte de poder jogar com esses dois grandes jogadores. Também joguei com o Vida. É sempre bom para o espetáculo ter jogadores como Modric em campo. O Kovacic também tem muita qualidade, mas é diferente do Modric. A Croácia não é só Modric e Kovacic. Tem jogadores com muita qualidade, um pouco à semelhança de Portugal. Vivemos momentos muito bons juntos, mas amanhã somos adversários e cada um vai querer o melhor para o seu país», referiu.



