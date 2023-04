O Marítimo renovou contrato com Bernardo e Francisco Gomes, filhos do ex-internacional português Danny.



Os jogadores de 19 anos ficam ligados aos insulares até 2027.



Bernardo é médio e tem sido presença habitual nos sub-19 e sub-23 do Marítimo. Por sua vez, Francisco joga como extremo e este ano já foi utilizado nos sub-23, sub-19 e equipa B - cumpriu a estreia pela equipa principal na goleada frente ao Sporting, em Alvalade, numa partida da Taça da Liga.



Danny explodiu, recorde-se, no Marítimo, clube do qual saltou para o Sporting. Mais tarde, mudou-se para a Rússia, onde jogou ao serviço de Dínamo de Moscovo e Zenit antes de passar pelo Slavia de Praga e de terminar a carreira no Marítimo.