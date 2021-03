Depois de ter trabalhado com a equipa principal de manhã, Dário Essugo assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube.



O médio de 16 anos, que está em Alcochete desde que chegou aa UDR Santa Maria em 2015, agradeceu a confiança demonstrada pelos leões.



«É um pequeno passo na minha caminhada. Tenho de agradecer ao Sporting CP por toda a confiança que depositou em mim. O Clube acredita muito em mim e acho que tenho feito um bom trabalho nestes últimos anos. Estou muito feliz por assinar este vínculo», disse, citado pelos meios do clube.



Dário tem 16 anos, mas compete na equipa de sub-19 e conta com internacionalizações nas seleções de sub-15 e sub-16.



Enfim, foi uma terça-feira incrível para Dário Essugo: de manhã treinou às ordens de Amorim e à tarde assinou contrato profissional com os verde e brancos.