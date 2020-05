O Tondela lançou esta terça-feira uma campanha de acesso a descontos aos sócios com lugares anuais e cativos para compensar os jogos de futebol à porta fechada no Estádio João Cardoso, segundo anunciou a SAD do clube.

«Os detentores de alugar anual e cativo terão direito a um desconto de trinta por cento na renovação do lugar para a época 2020/21 ou a atribuição de um voucher com crédito equivalente ao valor dos jogos em falta e a ser utilizado em compras de merchandising do clube na Loja CDT», adianta o comunicado.

O documento esclarece ainda que, «caso não demonstrem interesse por qualquer das soluções, assume-se que a intenção dos sócios seja ceder os valores em questão ao Tondela, decisão que vai ajudar a manter a competitividade e compromisso do clube».

O clube explica que esta campanha surge por causa da atual pandemia da covid-19 que levou o Governo e a Direção-Geral da Saúde (DGS) a decretar que todos os jogos da Liga, até ao final da presente época, se realizem à porta fechada.

Assim, os sócios e adeptos estão «privados de marcar presença nas bancadas do Estádio João Cardoso nos cinco jogos que a equipa vai disputar em casa na presente temporada» e, como alguns são «detentores de lugares anuais e cativos», o Tondela lançou esta campanha.

O clube informa ainda no comunicado de imprensa que «os detentores de lugar de camarote vão ser contactados diretamente pelos serviços do Tondela sobre este tema».

Até ao final desta época, o Tondela recebe ainda no Estádio João Cardoso o Desportivo das Aves (26ª jornada), o Paços de Ferreira (28ª jornada), o Famalicão (30ª jornada), FC Porto (31ª jornada) e Sp. Braga (33ª jornada).