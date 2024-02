A FIGURA: Héctor Hernández

O Avançado espanhol acabou por colocar o seu carimbo no resultado da partida. Mas além do golo (e que golo), foi uma autêntica dor de cabeça para os defesas contrários. De estrutura mais pequena, conseguiu ir aos duelos, quer no corredor central ou laterais, tendo ainda força para aparecer no lugar certo para garantir os três pontos ao Desp. Chaves. Acabou esgotado.

O MOMENTO: Héctor Hernández e uma bicicleta decisiva, minuto 71

Após um cruzamento exímio de Benny, João Correia deixa«ou a bola de cabeça para Héctor e o avançado, com muita habilidade, fez o 2-1 decisiva de bicicleta. O avançado espanhol fez o seu 11.º golo na Liga e juntou-se aos artilheiros da prova.

OUTROS DESTAQUES

Salvador Agra

O experiente avançado do Boavista assumiu a maior parte das investidas da sua equipa. Conseguiu muitas das vezes a superioridade no corredor, aparecendo ainda em zonas de finalização, onde conseguiu “cavar” a penalidade que permitiu aos axadrezados empatarem momentaneamente o jogo.

Jô Batista

Nem só de golos se faz um avançado. Não registou o seu nome na lista de marcadores, mas o brasileiro foi de facto um exemplo de compromisso com a equipa. Nem sempre da melhor forma, mas muitas das vezes conquistou a bola quando já ninguém acreditava. Foi assim, por exemplo, no primeiro golo da sua equipa, ao aproveitar o erro de Sasso para depois oferecer a Guzzo a possibilidade de fazer o 1-0.