O Desportivo de Chaves vai avançar para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com um pedido de despenalização ao avançado Jô Batista, expulso por acumulação de amarelos no jogo do último sábado, frente ao FC Porto, da 23.ª jornada da I Liga, confirmou o Maisfutebol junto do clube.

Os flavienses vão sustentar a exposição com as imagens dos dois lances que ditaram cartão amarelo, aos 57 e 73 minutos, o primeiro com Marko Grujic e o segundo com Otávio, defendendo que o brasileiro nada fez para ser expulso pelo árbitro Manuel Oliveira.

A equipa transmontana, que começou na tarde desta segunda-feira a preparar a receção ao Portimonense (sábado, 15h30), continua com várias baixas no plantel. Paulo Vítor, Edu, João Correia, Obiora, Jonny Arriba e Héctor Hernández estão entregues ao departamento médico. Além destes e de Jô, o treinador Vítor Campelos não conta, para o próximo jogo, com os castigados João Mendes e Carlos Ponck.

No sentido inverso, João Teixeira volta a ser opção depois de ter cumprido jogo de suspensão ante o FC Porto.