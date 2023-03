O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi ausência na conferência de imprensa após o triunfo em Chaves, por 3-1, na 23.ª jornada da I Liga, tendo apenas reagido ao triunfo na «flash-interview» da SportTV.

O FC Porto já não tinha realizado conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Chaves, por opção, uma vez que não estava castigado.

No meio das conferências relativas ao jogo com os flavienses, o técnico compareceu apenas na entrevista rápida pós-jogo, cuja ausência dita multa, prevista nos regulamentos.

Recorde-se, a esse propósito, que o clube azul e branco foi multado nos últimos dias precisamente por falta à «flash», em mais de dez mil euros. No caso, por não ter tido qualquer jogador a falar após o desaire caseiro com o Gil Vicente (1-2), no passado domingo.