FIGURA: Otávio

Uma assistência, um golo e, por fim, uma assistência para a assistência para golo. O internacional português foi determinante num jogo pouco brilhante do FC Porto. O próprio admitiu, no final, que a equipa podia ter feito «mais» em superioridade numérica. Foi a chama maior do dragão em Chaves, ao estar ligado aos três golos da vitória. Assistiu primeiro Namaso para o 1-0, fez o 2-0 perto do intervalo após uma boa combinação com Eustáquio e assinou um passe sensacional para Taremi assistir Toni Martínez no 3-1 final, em tempo de compensação.

MOMENTO: Toni Martínez descansa o FC Porto, por fim (90+6m)

Mesmo contra dez e já depois contra nove, o FC Porto nunca teve o assunto arrumado em Chaves e só após um passe de classe de Otávio – esteve em todas – é que Toni Martínez sentenciou o encontro, assistido por Taremi, pela primeira vez suplente utilizado esta época na I Liga. O espanhol concluiu a titularidade e os 90 e poucos minutos em campo com mais um golo em 2022/23.

OUTROS DESTAQUES

Namaso: estreia a marcar esta época na Liga, no seu quinto golo, o terceiro em Chaves. Já tinha bisado no mesmo palco para a Taça da Liga em dezembro e desfez de forma crucial o nulo ao fim de um quarto de hora de jogo. Uma vantagem que foi importante para um FC Porto que, mesmo nessa condição, não se livrou de alguns perigos.

Iván Marcano: foi o melhor a nível defensivo na equipa do FC Porto, numa noite pouco tranquila. Expoente máximo da segurança e da importância do espanhol foi o corte espetacular para negar o golo a Euller, pouco antes do penálti de Steven Vitória. Atenuou uma noite menos conseguida, nomeadamente, de Rodrigo Conceição e de Zaidu.

Steven Vitória: marcou com certeza o penálti que relançou o Desportivo de Chaves no encontro, o que manteve os transmontanos com esperança no resultado até bem perto do fim.

Toni Martínez: titular na vez de Mehdi Taremi, o espanhol voltou a marcar, precisamente assistido pelo iraniano, quando ambos comungaram no ataque na reta final do jogo. Antes teve um par de ocasiões e até marcou, acabando a descansar o FC Porto no resultado.

Euller: veloz e a criar dificuldades a Rodrigo Conceição e a Pepe pela esquerda do ataque do Chaves. Bom registo, sobretudo na primeira parte, em que quase atingiu a baliza com um forte remate.