A FIGURA: Iuri Medeiros

Enquanto teve «pilhas», foi o principal responsável pelas melhores ocasiões de golo do Sporting de Braga. Liderou a manobra ofensiva nos primeiros minutos de jogo e marcou aos 16 minutos com um remate brilhante. Já tem oito golos esta época.

O MOMENTO: Abel Ruiz a espalhar classe, 59m

O jogo até estava apertado, com o Desportivo de Chaves a rondar a baliza de Matheus, mas Abel Ruiz tratou de o descomplicar. Após um cruzamento de Victor Gómez como mandam as regras, o avançado finalizou de calcanhar, num golpe de classe.

OUTROS DESTAQUES

Abel Ruiz

Desde a saída de Vitinha, é titular indiscutível na frente de ataque bracarense. Um avançado chato de marcar, com várias movimentações ao longo do jogo e que ainda tem qualidade a finalizar, como mostrou no lance do 2-1.

Paulo Vítor e Matheus

Os dois guarda-redes foram dos melhores elementos em campo durante todo o jogo. Paulo Vítor esteve em maior plano de destaque na primeira parte, com várias defesas, mas Matheus chamou a si o protagonismo no segundo tempo. Embora não tenha feito muitas intervenções, todas elas foram determinantes.

Juninho

Preponderante na atitude que o Desp. Chaves demonstrou. Deu muita luta aos centrais do Sp. Braga, por força da sua capacidade física e por ser um avançado móvel. Marcou um golo e até podia ter bisado aos 67 minutos, mas foi displicente na cara de Matheus.