Um adepto morreu este domingo depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória na bancada do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, onde assistia ao Desportivo de Chaves-Sporting de Braga, da 26.ª jornada da Liga.

O adepto do Desp. Chaves foi assistido no local e faleceu já no hospital.

Após o encontro, que terminou com vitória dos bracarenses sobre os transmontanos, o treinador visitante lamentou o acontecimento.

«Queria deixar uma palavra à família do adepto que faleceu na bancada, os meus sentimentos em nome do Sporting de Braga também», disse Artur Jorge na flash interview à Sport TV.

Também o treinador do Desp. Chaves, Vítor Campelos, reagiu. «Lamentar a morte de um adepto flaviense. É um momento triste para nós.»

