Moreno, treinador do Desp. Chaves, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Gil Vicente:

«É preciso fazer algo mais para conseguir o nosso objetivo, não gosto de enganar ninguém e é óbvio que com esta média de pontos provavelmente não vai chegar. Vínhamos de um resultado desconfortável e isso cria desconfiança na equipa. Mesmo assim, a equipa deu uma resposta no momento sem bola. O Gil Vicente criou mais oportunidades do que nós. No nosso momento com bola temos de melhorar. A tomada de decisão tem de melhorar e não tem a ver com a qualidade dos atletas.

Tem a ver com o momento, com a desconfiança e provavelmente com a situação em que a gente se encontra, que cria ansiedade nos atletas. Neste jogo, da forma como estava, se tivéssemos melhor tomadas de decisão, sairíamos daqui com os três pontos. O Gil Vicente estava a abrir espaços e faltou critério no último passe. O Gil Vicente mais equipa do que nós, ganhámos um ponto, melhor do que zero, mas neste momento precisávamos mais.

[medo de arriscar quando tinha mais um] É responsabilidade minha. Podia ter arriscado mais, mas se mudasse a estrutura podia ser pior. Em vez de ter posse, podíamos ter pressionado mais, devíamos ter mais rasgo, mas isso foi também culpa minha».