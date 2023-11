Luís Morgado, treinador adjunto do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«O que pedimos aos jogadores foi isto mesmo: uma boa resposta perante o campeão nacional. Fizeram tudo o que pedimos num bloco médio/baixo. Além do mérito do João Neves, há um erro posicional nosso que desbloqueia. Pensámos em chegar ao empate, mas o lance do 2-0 tira a equipa do jogo. E o Benfica, com a qualidade individual e coletiva que tem, controlou o jogo.



Semelhante ao que fizemos nas três semanas em que chegámos. O jogo da Taça e em Guimarães estivemos menos bem. Hoje demos uma grande reposta. Assim estamos mais perto de ganhar.»



[Ideia de colocar o Sandro como terceiro central]: «O Sandro pode jogar em várias posições. Dá um pouco mais de construção na primeira fase e conseguimos até. De salientar a grande resposta dos jogadores. É pena o resultado. O segundo golo dá cofiança ao Benfica. Se esse golo não surgisse, poderia ser diferente.»