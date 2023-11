Sandro Cruz, jogador do Desp. Chaves, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (2-0), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira no jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga:

«A equipa esteve bem. Na primeira parte conseguimos fechar muito bem as portas ao Benfica, foi talento, num lance individual. É normal nos jogadores do Benfica. Mas equipa combateu-se bem, não foi facilitismo. Temos que dar uma boa resposta no próximo jogo.»

[Uma boa imagem deixada neste jogo]: «Estamos mais perto de alcançarmos os nossos objetivos. Jogamos juntos, unidos, com garra e vontade.»