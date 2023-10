Carraça é reforço do Desportivo de Chaves como jogador livre, anunciou o emblema flaviense esta terça-feira, tal como o Maisfutebol tinha noticiado na véspera.

O lateral-direito esteve cedido pelo FC Porto ao Gil Vicente na última época e apontou três assistências em 34 jogos no conjunto barcelense.

Carraça rescindiu com os dragões ainda no verão, tendo saído com apenas três encontros disputados pela equipa principal.

Com 30 anos, também soma passagens por Boavista, Tondela, Santa Clara e B SAD.