O Desportivo de Chaves empatou a um golo, este domingo, na receção ao Farense, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Ygor Nogueira foi expulso aos 17 minutos e deixou os flavienses em inferioridade numérica. Bruno Duarte (35m) fez o golo dos algarvios, enquanto Héctor Hernández (53m) repôs a igualdade de penálti.

O Desp. Chaves mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos. O Farense é sétimo, com 25.

