Nuno Manta Santos falou aos jornalistas ainda antes do final do Marítimo-Benfica, jogo que viria a confirmar a despromoção do Desportivo das Aves. O treinador lamentou a falta de eficácia da sua equipa na receção ao Moreirense (0-1). A cinco jornadas do fim, os avenses já sabem que vão disputar a II Liga na próxima época:

«O que fez a diferença? Diria a eficácia em momentos decisivos de finalização. O nosso adversário teve três situações de golo, nós tivemos várias de aproximação à área, temos bons remates em boas posições, tivemos alguns cruzamentos interessantes, mas faltou eficácia na grande área. Estou agradado com a atitude da equipa, que esteve compacta, sólida, tenho de dar os parabéns à equipa. Perante o contexto que vivemos, somos uns campeões.»

Sobre a provável despromoção: «É mau para o Aves, para a equipa, para o treinador, para toda a gente. Temos de aprender com os erros, aprender com as dificuldades. Fica também um sentimento muito grande que dei o máximo, apliquei-me diariamente para o que o Aves estivesse em melhor posição neste momento.»