Rui Costa vai anunciar, esta terça-feira, a candidatura à presidência do Benfica.



A formalização vai ter lugar numa unidade hoteleira de Lisboa às 20h30. De resto, o endereço de correio electrónico constante na mensagem enviada à comunicação social termina em «slbruicosta21-25».



Lembre-se que até ao momento apenas o líder do movimento «Servir o Benfica», Francisco Benítez, anunciou publicamente a intenção de ir a votos.



As eleições do Benfica estão agendadas para 9 de outubro.