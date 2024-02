Figura do jogo: Félix Correia

No primeiro tempo foi sempre o homem mais mexido no ataque gilista. A equipa de Vítor Campelos procurou muito o avançado formado no Sporting, que fez uso da sua velocidade. Félix Correia não deu descanso aos defesas adversários, mas também não conseguiu criar grande perigo para a baliza de Dani Figueira nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, o avançado deu a vitória aos gilistas e premiou uma excelente exibição na Amoreira.

Momento do jogo: expulsão de Rodrigo Gomes, aos 65 minutos

O jogador do Estoril, que está emprestado pelo Sp. Braga, esteve bastante ativo no lado direito estorilista no primeiro tempo. Até podia ter marcado no encontro e mostrou toda a sua qualidade. Contudo, o camisola 21 da equipa de Vasco Seabra esteve ligado ao lance que marcou o encontro. Rodrigo Gomes tentou jogar a bola, mas acertou em cheio no peito de Félix Correia de pitons e viu o cartão vermelho direto, que acabou por deixar o Gil Vicente a jogar com mais um homem em campo.

Outros destaques

Alejandro Marqués

O avançado espanhol até esteve algo desaparecido na primeira parte, mas a verdade é que veio completamente revigorado para o segundo tempo. O camisola 9 estorilistas inaugurou o marcador apenas 22 segundos depois do intervalo, num remate forte e colocado, que não deu qualquer hipótese a Andrew. Nota-se que Marqués tem qualidade, mas precisa de ganhar confiança para ser o ponta de lança indiscutível no plantel do Estoril, que conta ainda com Cassiano. Podia ter bisado pouco depois, mas o remate saiu ao lado.

Andrew

O guarda-redes é um dos bons guardiões da Liga e voltou a demonstrar isso mesmo na Amoreira este domingo. Andrew é muito seguro entre os postes, sabe jogar com os pés e não tem medo de sair da baliza para evitar males maiores para a sua equipa. Contudo, é nos voos que o guarda-redes brasileiro mais se destaca. Frente ao Estoril, o guardião, de 22 anos, fez uma enorme defesa para a barra, após um remate forte de João Marques, que levava selo de golo.

João Marques

O jogo ia sendo dominado pelo Estoril em posse de bola, com o Gil Vicente a explorar o contra-ataque, sobretudo a velocidade de Félix Correia. Ainda assim, o ritmo era baixo e só aos 24 minutos é que as bancadas animaram. João Marques encheu o pé do meio da rua e ia fazendo um verdadeiro golaço. O problema é que na baliza estava Andrew, que defendeu para o ferro e manteve o nulo no marcador, que se manteve até ao início do segundo tempo.

Gabriel Pereira

Depois de um verdadeiro balde de águia fria no regresso dos balneários, o Gil Vicente não demorou muito a reagir e graças a um golo de um defesa. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para o defesa brasileiro, que bateu o guarda-redes do Estoril. O central já foi associado ao Benfica e ao FC Porto e mostrou que tem qualidade para mais.

Guitane

Exibição para esquecer do craque do Estoril. O camisola 10 dos canarinhos esteve completamente desaparecido do encontro e apenas mostrou rasgos da sua qualidade no início do segundo tempo. Ainda assim, pouco depois, o Gil Vicente começou a crescer na partida e Guitane voltou não encontrar o seu melhor.