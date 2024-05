Diogo Pinto, jovem guarda-redes de 19 anos, estreia-se neste domingo pela equipa principal do Sporting naquele que é o primeiro jogo dos leões após a conquista do título de campeão nacional.

No Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril, Amorim faz quatro alterações comparativamente com o último jogo (Portimonense): além de Diogo Pinto, que rende o lesionado Franco Israel, Matheus Reis, Daniel Bragança e Morita também são titulares. Nuno Santos, Hjulmand e Paulinho sentam-se no banco.

OS ONZES OFICIAIS PARA O ESTORIL-SPORTING

Onze do Estoril: Marcelo Carné; Pedro Álvaro, João Basso e Bernardo Vital; Rodrigo Gomes, Michel, Zanocelo e Wagner Pina; Rafil Guitane, Cassiano e João Marques.

Onze do Sporting: Diogo Pinto; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Daniel Bragança e Matheus Reis; Trincão, Gyökeres e Pote.