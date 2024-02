Vasco Seabra definiu o Estrela da Amadora como «um adversário reconhecidamente muito agressivo e competitivo» na véspera do duelo do Estoril com o clube tricolor, referente à 20.ª jornada da Liga.



«Sentimos que estamos preparados para competir, que vamos ter pela frente um adversário muito difícil, que é reconhecidamente um adversário muito agressivo e competitivo. Temos de estar no nosso limite», avaliou o técnico dos canarinhos, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



O treinador do emblema da Linha reconheceu que a visita a Vila do Conde a meio da semana foi «muito difícil» e que entre esse jogo e a receção ao Estrela «o tempo de recuperação foi muito curto», o que pode pesar neste encontro.



Mais que apontar a objetivos, Vasco Seabra frisou que o «objetivo passa por dar o melhor». «Desde o início da época que o Estoril Praia começou a ter mais gente no estádio e há uma ligação muito grande entre o plantel e os adeptos. Não conseguimos controlar o resultado, porque isso tem muitos fatores, mas controlamos a nossa atitude e postura, e os adeptos ficam muito orgulhosos de nós», defendeu.

Por último, o técnico do Estoril elogiou Vinícius Zanocelo, substituto de Koba que se transferiu para o Sporting.

«Saiu o Koba [para o Sporting] e o Vinícius traz-nos esse espírito combinativo no jogo, capacidade de termos bola, olharmos para a frente e termos segurança na primeira fase. Depois, em termos defensivos, é um jogador que acreditamos que vai também conseguir ser um jogador competente em termos de abrangência na pressão», preconizou.

Erick Cabaco e Pedro Álvaro estão lesionados enquanto Rodrigo Gomes está suspenso. Por sua vez, Jordan Holsgrove permanece em dúvida para o duelo que terá início às 18h00, na Amoreira.