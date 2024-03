Vasco Seabra aponta aos pontos na antecâmara da visita ao Estádio da Luz, a propósito da 25.ª jornada da Liga, mais uma «final» para os canarinhos.

«Pela forma como a equipa trabalha, temos sempre muita confiança e ambição para o jogo. É um adversário difícil, num estádio muito difícil, mas acreditamos na combatividade dos nossos jogadores e que vamos regressar aos bons resultados. Temos uma vontade muito grande de atacar a baliza do Benfica com a nossa mentalidade de cada jogo ser uma final», começou por dizer o treinador do Estoril, em conferência de imprensa, este sábado.

Abordando o momento do Benfica, Vasco Seabra não atribui importância ao facto de este adversário não ver há três jogos.

«Na Liga Europa, vi um Benfica a tentar dar uma boa resposta, com intensidade. Mas, queremos a nossa baliza a zeros. Sabemos que vão entrar de forma agressiva, mas temos de entrar com a mesma força, conquistando a estabilidade defensiva que nos últimos encontros esteve ausente», analisou.

Por fim, e questionado sobre a fuga à despromoção, o timoneiro do Estoril salientou os 30 pontos em disputa: «Temos de conquistar pontos, sem olhar aos outros. Dependemos de nós».

O Estoril, 16.º, com 22 pontos, visita na noite deste domingo o Benfica, segundo classificado, com 58 pontos. A bola rolará a partir das 20h30, já depois do término do Arouca-Sporting. Toda a emoção para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.