Figura do jogo: Léo Jabá desequilibra e marca

Noite inspirada do brasileiro que, com um futebol vertical, soube aproveitar os espaços cedidos pelo Portimonense. Foi assim que fez o segundo golo, destacando-se pela esquerda, nas costas dos centrais, para receber uma bola de Rodrigo Pinho e rematar cruzado para as redes de Nakamura. Logo a seguir, repetiu o mesmo gesto e esteve muito perto de voltar a marcar, mas desta vez atirou à figura do japonês. Esteve sempre muito ativo e não parou de correr até ser substituído já a meio da segunda parte.

Momento do jogo: Nakamura compromete

O guarda-redes já tinha comprometido no primeiro golo do Estrela, quando saiu mal na sequência de um pontapé de canto, mas voltou a falhar de forma ainda mais evidente no terceiro golo, aos 27 minutos, mais uma vez na sequência de um canto. O japonês subiu bem às alturas e reclamou a bola, mas quando desceu à terra deixou-a escapar e, pressionado por Aloísio Souza, deixou-a mesmo passar a linha fatal. Nakamura levou as mãos à cara e pediu desculpa à equipa.

Outros destaques:

Rodrigo Pinho

Segundo jogo a titular do reforço de inverno e melhor jogo do avançado com a camisola do Estrela, pelo menos na primeira parte. O antigo jogador do Benfica trouxe uma nova mobilidade ao ataque do Estrela e foi dos seus pés que surgiram os dois primeiros golos. No primeiro, na sequência de um canto, foi ele que fez o remate, que depois daria origem ao autogolo de Carlinhos. No segundo fez a assistência para Léo Jabá marcar e, ainda antes do intervalo, fez nova assistência que Régis não conseguiu aproveitar. Na segunda parte quebrou fisicamente e acabou por pedir para sair.

Kialonda Gaspar

O regresso do capitão, que esteve ao serviço da seleção de Angola, na CAN 2023, trouxe estabilidade à defesa do Estrela. O central angolano tem uma boa técnica, que permite ao Estrela sair a jogar com facilidade, ora pelos pés do central, ora com boas aberturas, a colocar a bola diretamente na frente. Além disso, é rapidíssimo a recuperar e, foi desta forma, que anulou vários ataques do Portimonense. É, sem dúvida, um reforço de peso para Sérgio Vieira.

Dener

Numa noite de muitos desastres, Dener foi o único, entre os algarvios, que conseguiu manter um nível elevado, gerindo bem os tempos da equipa, ora retendo a bola, ora soltando-a para o ataque.

Nakamura

